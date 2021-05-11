Дамир Шарипзянов: В этом году на чемпионат мира уже точно не поеду, нужно лечиться

Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о травме, которая не позволит ему сыграть на чемпионате мира в Латвии.

«Пальцы сломанные – это самая ерунда из всего, что там есть, – цитирует Шарипзянова «Реальное время». – Вот скоро поеду в Германию обследоваться, а там уже посмотрим: что скажут, то и будем делать.

Из сборной запрашивали полное обследование, мы отправили им все снимки: они тоже посмотрели все и согласились с нашими врачами. Лучше сначала вылечиться, чем таким побитым ехать на чемпионат мира.

В этом году на чемпионат мира уже точно не поеду. Мне нужно лечиться и быть готовым на сто процентов к следующему сезону. Поехать, естественно, хотел бы, несмотря на то, что, если бы поехал, пропустил бы рождение своего первого ребенка. Мы с женой разговаривали — она тоже говорит: «Если сможешь поехать, то езжай».

В стартовом матче на ЧМ-2021 сборная России 21 мая сыграет с командой Чехии.