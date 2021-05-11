«Спартак» совершил обмен игроками с «Ладой»

Московский «Спартак» и «Лада» совершили обмен игроками.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, столичную команду пополнили защитники Степан Фролов и Дмитрий Костенко. В тольяттинский клуб отправились голкипер Александр Трушков, защитник Юрий Козловский и нападающий Антон Первов.

16-летний Фролов в прошлом сезоне дебютировал в МХЛ. Он принял участие в 39 матчах, в которых набрал 1 (0+1) очко.

18-летний Костенко неоднократно привлекался в состав юниорских сборных России. В ВХЛ игрок провел 48 матчей, набрав 10 (1+9) очков.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ «Спартак» занял восьмое место в Западной конференции, а в первом раунде Кубка Гагарина красно-белые уступили ЦСКА (0-4).