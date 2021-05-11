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11 мая 15:05
автор: Александр Поволоцкий

Щемеров продолжит играть в «Автомобилисте»

Защитник выступает в КХЛ с сезона 2015/2016.

«Автомобилист» продлил контракт с защитником Александром Щемеровым.

Как сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга, новое соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на два года. «Автомобилист» повторил предложение «Сибири» по Щемерову на рынке ограниченно свободных агентов.

Отметим, что Александр является воспитанником екатеринбургского клуба.

Добавим, что большую часть минувшего сезона Щемеров провел в клубе ВХЛ «Горняк». В составе «Автомобилиста» защитник сыграл 11 матчей.

источник: ХК «Автомобилист»
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