Мамин не сыграет на чемпионате мира в Латвии из-за травмы

Нападающий ЦСКА Максим Мамин не примет участие в ближайшем чемпионате мира по хоккею.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФХР, 26-летний форвард не прибыл в расположение сборной России из-за травмы.

В минувшем сезоне Мамин провел 55 матчей за армейцев в регулярном чемпионате, в которых набрал 35 (15+20) очков. В плей-офф он отыграл 22 поединка, добыв 12 (6+6) очков.

Напомним, в рамках подготовки к чемпионату мира сборная России с 12 по 15 мая примет участие в чешском этапе Евротура.