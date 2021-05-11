Задоров выступит за сборную России на чемпионате мира в Латвии

Защитник «Чикаго» Никита Задоров сыграет за сборную России на чемпионате мира в Латвии.

Как сообщает официальный твиттер ФХР, тренерский штаб получил согласие от 26-летнего хоккеиста на участие в турнире. Задоров присоединится к команде перед вылетом из Праги в Ригу. Напомним, в Чехии сборная России проведет заключительный этап Евротура.

Отметим, что в текущем сезоне защитник «Блэкхоукс» провел 55 матчей. В активе Задорова одна заброшенная шайба и семь результативных передач при показателе полезности »+1».

Добавим, что «Чикаго» занял шестое место в таблице Центрального дивизиона и не вышел в плей-офф.