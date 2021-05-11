«Оттава» отпустила Зуба на чемпионат мира, решение по Зайцеву пока не принято

«Оттава» дала согласие на участие российского защитника Артема Зуба в чемпионате мира, который пройдет в Латвии.

Как сообщает официальный твиттер ФХР, решение клуба по другому игроку обороны Никите Зайцеву будет принято 12 мая.

Отметим, что в текущем сезоне 25-летний Зуб провел 46 матчей, в которых набрал 14 (3+11) очков. В активе 29-летнего Зайцева 15 (3+12) очков в 54 играх.

Напомним, сборная России сыграет на групповом этапе ЧМ-2021 с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.