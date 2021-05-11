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11 мая 23:44
автор: Артем Спиридонов

Давыдов – о селекции московского «Динамо»: Посмотрим, как новички себя проявят

Бело-голубые уже подписали форвардов Станислава Галиева, Артема Федорова, Александра Петунина, а также защитника Андрея Педана.

Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Виталий Давыдов поделился мнением о новичках московского «Динамо».

— Педан – неплохой, по-спортивному злой защитник, в Казани он был на виду. В «Ак Барсе» мне нравился и Галиев – остренький нападающий, со своим лицом. Возможности Федорова и Петунина нам в «Динамо» уже известны, они способны увеличить конкуренцию во втором-третьих звеньях. Посмотрим, как новички себя проявят, — передает слова Давыдова Russia Hockey.

Добавим, что московский клуб по итогам прошедшего регулярного сезона КХЛ занял третье место в Западной конференции, набрав 84 очка. В плей-офф москвичи проиграли серию со счетом 1:4 питерскому СКА.

источник: Russia Hockey
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