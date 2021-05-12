«Вашингтон» дома победил «Бостон»

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Бостон Брюинз» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Карл Хагелин (37-я минута) и Михаэль Раффль (60). Российский форвард Александр Овечкин провел на льду 19 минут, не отличившись голевыми действиями. На счету защитника Дмитрия Орлова 19 минут 20 секунд проведенного времени на площадке, в которых он заработал коэффициент полезности «+1».

Соперник ответил заброшенной шайбой Кертиса Лазара (31).

«Вашингтон» набрал 77 очков и завершил регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Бостон» расположился на третьей строчке с 73 очками.

Отметим, «Вашингтон» и «Бостон» сыграют между собой в первом раунде Кубка Стэнли.