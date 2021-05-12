«Виннипег» разгромил «Ванкувер» в домашней встрече

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» – «Ванкувер Кэнакс» завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

Одним из главных героев встречи стал форвард победителей Блэйк Уилер, отличившийся двумя заброшенными шайбами на 23-й и 51-й минутах, а также отдавший две результативных передачи. По голу забили Кайл Коннор (8), Марк Шайфли (29) и Мэйсон Эпплтон (52).

«Виннипег» набрал 61 очко и занимает третье место в турнирной таблице Северного дивизиона. «Ванкувер» идет на седьмой строчке с 45 очками.

15 мая «Джетс» сыграют в гостях против «Торонто», а «Кэнакс» днем ранее проведут гостевую встречу с «Калгари».

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