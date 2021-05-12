«Торонто» в первом раунде Кубка Стэнли сыграет с «Монреалем», «Виннипег» – с «Эдмонтоном»

Стали известны пары первого раунда Кубка Стэнли в Северном дивизионе.

«Виннипег Джетс», одержав разгромную победу над «Ванкувер Кэнакс» (5:0), гарантировал себе третье место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата. Таким образом, команда Пола Мориса сыграет в первом раунде против «Эдмонтон Ойлерз», располагающийся на второй строчке.

В другой паре лидер Северного дивизиона «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Монреаль Канадиенс», который финиширует четвертой.

Напомним, что за «Торонто» выступает нападающий Илья Михеев. В составе «Монреаля» выступает защитник Александр Романов. В «Эдмонтоне» играет защитник Дмитрий Куликов, а «Виннипег» не представлен российскими хоккеистами.