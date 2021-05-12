Проворов признан лучшим защитником «Филадельфии» в нынешнем сезоне НХЛ

Пресс-служба «Филадельфии Флайерз» сообщила о том, что россиянин Иван Проворов стал лучшим защитником команды по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/21.

Отметим, что 24-летний игрок победил в голосовании среди журналистов, работающих на матчах клуба в нынешнем сезоне. Таким образом, хоккеист в третий раз в своей карьере был удостоен награды имени Барри Эшби. Ранее его признавали лучшим защитником в сезонах-2017/18 и 2019/20.

В текущем розыгрыше КХЛ Проворов принял участие в 56 матчах, забросил семь шайб и отдал 19 ассистов.

«Филадельфия» завершила регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 58 очков. Подопечные Алена Виньо не смогли пробиться в плей-офф.