Овечкин впервые в своей карьере в НХЛ забил меньше 30 шайб в регулярном чемпионате

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 24 шайбы по итогам сезона-2020/21 регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что ранее 35-летний россиянин ни разу в истории своих выступлений в лиге не забивал менее 30 голов. Худшим результатом форварда было 32 шайбы в сезонах-2010/2011 и 2012/13.

Напомним, что семь из последних девяти матчей своей команды Овечкин был вынужден пропустить из-за травмы нижней части тела.

«Вашингтон» завершил регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 77 очков. В первом раунде Кубка Стэнли «Кэпиталз» сыграют против «Бостона». Первый матч серии состоится в ночь на 16 мая.