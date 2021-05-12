Александр Овечкин: В игре против «Бостона» я чувствовал себя отлично

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил свое физическое состояние после травмы нижней части тела.

Напомним, что 35-летний россиянин пропустил последние семь матчей из девяти в рамках регулярного чемпионата. Сегодня форвард отыграл 19 минут в матче с «Бостон Брюинз» (2:1), не отличившись результативными действиями.

– В игре против «Бостона» я чувствовал себя отлично. Я попробовал сыграть против «Рейнджерс», однако ощутил дискомфорт – тренерский штаб команды принял решение не рисковать моим здоровьем, и я больше не выходил на лед в той встрече. Считаю, что для меня было важно провести одну-две игры перед стартом плей-офф, – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне на счету российского нападающего 24 гола и 18 ассистов в 45 матчах.

«Вашингтон» завершил регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 77 очков. В первом раунде Кубка Стэнли «Кэпиталз» сыграют против «Бостона». Первый матч серии состоится в ночь на 16 мая.