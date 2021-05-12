Источник: Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном»

Хоккейный эксперт канадского телеканала TSN Фрэнк Серавалли считает, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин обязательно подпишет новый контракт с клубом из столицы США.

«Нет никаких оснований полагать, что Овечкин расстанется с «Вашингтоном», – отметил Серавалли в своей статье. – Переговоры между клубом и Александром проходят в теплой дружеской атмосфере, и Овечкин лично обсуждает детали нового соглашения».

В январе 2008 года Овечкин заключил с «Вашингтоном» контракт на 13 лет на сумму в 124 миллиона долларов. Срок действия соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем регулярном чемпионате 35-летний российский нападающий провел 44 матча, набрав 42 очка (24+18).