Егор Яковлев: Переход Ковальчука стал решающим фактором для победы «Авангарда»

Защитник сборной России и магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев оценил вклад Ильи Ковальчука в успехи «Авангарда».

«Илья оказался очень нужным и полезным человеком для «Авангарда», – рассказал Яковлев в интервью для «Спорт-Экспресса». – В прошлом я с ним играл, проводил очень много времени. Был очень впечатлен, как он держит себя в коллективе и как ведет за собой. Он прекрасный человек. Безусловно, это был решающий фактор для «Авангарда», когда Илья перешел к ним. Сколько с ребятами общался на эту тему, все говорили, что именно Илья действительно сделал коллектив».

Яковлев с 2015 по 2018 годы играл вместе с Ковальчуком за СКА. Оба хоккеиста стали обладателями золотых медалей на Олимпиаде в Пхенчхане в составе сборной России.

38-летний Ковальчук вернулся в КХЛ в декабре прошлого года. В регулярном чемпионате он сыграл за «Авангард» 16 матчей, набрав 17 очков (5+12), а также провел 24 игры в Кубка Гагарина, забросив четыре шайбы и сделав пять результативных передач.

Омский клуб в финале плей-офф одолел ЦСКА в шести матчах (4-2) и впервые завоевал титул чемпиона КХЛ.