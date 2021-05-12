Иван Мирошниченко: Серебро юниорского чемпионата мира – однозначно успех для России

Нападающий юниорской сборной России Иван Мирошниченко подвел итоги чемпионата мира, который на минувшей неделе завершился в американском Техасе.

«Второй раз подряд сборная России играла в финале юниорского чемпионата мира, поэтому серебро однозначно успех, – отметил Мирошниченко в интервью для Sport24.ru – Конечно, хотелось золота. Тем более мы вели в счете и могли спокойно выигрывать. Но удача была немного не на нашей стороне.

Почему проиграли канадцам? У нас был непростой полуфинал с финнами. Много сил отдали, а времени на восстановление почти не было. Где-то сил в финале не хватило, реализация моментов у нас хромала. Все это из-за усталости».

В полуфинале россияне обыграли финнов 6:5, а Канада разгромила Швецию 8:1.

17-летний Мирошниченко в семи матчах ЮЧМ-2021 набрал 8 очков (6+2).