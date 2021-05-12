Иван Мирошниченко: Моментами мы переигрывали сборную Канады

Нападающий юниорской сборной России Иван Мирошниченко сравнил уровень российских и канадских хоккеистов на турнире в Техасе.

«Не сказал бы, что они были сильнее всех «физически», – рассказал Мирошниченко в интервью для Sport24.ru – У них очень много мастерства. Но с нами они смотрелись наравне, мы даже моментами их переигрывали. Просто у нас на усталости мастерство похрамывало – и точность передач, и реализация, и другие вещи. Ну и полуфинал у нас был гораздо тяжелее, чем у Канады. Не сказал бы, что они были наголову сильнее других наших соперников. Просто у каждой сборной свой стиль. С каждым соперником было по-своему тяжело».

Сборная России в финальном матче уступила Канаде со счетом 3:5. В прошлом россияне выигрывали ЮЧМ трижды – в 2001, 2004 и 2007 годах.

Для канадцев победа в Техасе стала четвертой. Ранее они становились обладателями золотых медалей в 2003, 2008 и 2013 годах.

Рекорд – 10 побед на ЮЧМ – принадлежит сборной США.