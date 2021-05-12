Валерий Брагин: При счете 5:2 потеряли концентрацию

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал игру своей команды против Швеции в рамках первого тура Чешских игр.

«Минут пять-семь вкатывались под эти скорости, дальше хорошо играли. Два периода с хорошей концентрацией провели, много моментов имели, забили два большинства. При счете 5:2 все-таки потеряли концентрацию, но довели матч до победы. В следующем матче у нас будет другой вратарь играть, а вообще с основным вратарем на чемпионат мира будем позже определяться, уже после Евротура», - приводит слова Брагина «РИА Новости».

Напомним, что матч закончился победой российской команды со счетом 6:4. В следующем туре подопечные Брагина сыграют с Финляндией.