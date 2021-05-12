Третьяка радует нападение сборной России

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал сегодняшнюю игру сборной России.

«Нельзя расслабляться, дали защитники добивать. Сколько шайб ни ведешь - хоккей все равно показывает, насколько это молниеносный вид спорта, и надо действительно держать себя в тонусе. Радует, что нападение много забивает, команда оживает. Нужно, чтобы тренеры не ошиблись с составом, правильно составили звенья», - приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, что по ходу матча сборная России вела 5:2, но пропустила две шайбы подряд в третьем периоде.