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Болгария - Первая лига 2-й тайм, 90+10' ЦСКА С 4 Лудогорец 1
Испания - Примера 2-й тайм, 70' Севилья 1 Валенсия 0 П1 1.12 Х 7.90 П2 30.0
БЕТСИТИ Кубок России 2-й тайм, 66' Локомотив М 2 Крылья Советов 1 П1 1.30 Х 4.50 П2 14.0
Испания - Примера 1-й тайм, 29' Сельта 1 Хетафе 0 П1 1.60 Х 3.80 П2 5.70
Испания - Примера 1-й тайм, 28' Уэска 0 Атлетик Б 0 П1 2.33 Х 2.75 П2 3.80
Италия - Серия А 21:45 Сассуоло 0 Ювентус 0 П1 4.70 Х 4.30 П2 1.69
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Дженоа 0 П1 2.20 Х 3.40 П2 3.50
Италия - Серия А 21:45 Интер М 0 Рома 0 П1 1.65 Х 4.50 П2 4.80
Италия - Серия А 21:45 Аталанта 0 Беневенто 0 П1 1.16 Х 8.40 П2 18.0
Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Специя 0 П1 2.60 Х 3.50 П2 2.75
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Милан 0 П1 4.80 Х 4.20 П2 1.70
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Парма 0 П1 1.28 Х 6.10 П2 11.0
Англия - Премьер-лига 22:15 Челси 0 Арсенал 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.60
Испания - Примера 23:00 Атлетико М 0 Реал Сосьедад 0 П1 1.75 Х 3.65 П2 5.50
12 мая 20:33
автор: Максим Скороходов

Третьяка радует нападение сборной России

В среду россияне обыграли сборную Швеции в первом матче Чешских игр (6:4).

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал сегодняшнюю игру сборной России.

«Нельзя расслабляться, дали защитники добивать. Сколько шайб ни ведешь - хоккей все равно показывает, насколько это молниеносный вид спорта, и надо действительно держать себя в тонусе. Радует, что нападение много забивает, команда оживает. Нужно, чтобы тренеры не ошиблись с составом, правильно составили звенья», - приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, что по ходу матча сборная России вела 5:2, но пропустила две шайбы подряд в третьем периоде.

источник: ТАСС
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