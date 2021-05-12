Владислав Каменев: Когда первый гол забивал, получилось, что хорошо вышли из зоны

Нападающий сборной России Владислав Каменев прокомментировал свои заброшенные шайбы в прошедшем матче.

— Когда первый гол забивал, получилось, что хорошо вышли из зоны, первый пас защитники мне отдали в середину. У меня там шайба сошла пару раз, в итоге бросил с неудобной руки и хорошо попал. Мы с Тимкиным и Швецом-Роговым понимаем друг друга уже с полуслова, полувзгляда. Мы плей-офф за СКА хорошо звеном отыграли, так что все чувствуем друг друга. Я всегда знаю, кто и куда побежит, — передает слова хоккеиста «РИА Новости».

13 мая Россия сыграет с Финляндией, а Швеция с Чехией.