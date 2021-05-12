Валерий Брагин: Возможно, в следующих матчах будут изменения

«Сегодня наблюдали уже другие скорости и другой хоккей. Минут пять-семь вкатывались, подстраивались под эти скорости, потом начали играть хорошо. Два периода провели с хорошей концентрацией, с обилием моментов, реализовали два большинства. Потеряли концентрацию при счете 5:2, но когда пропустили две — она вернулась, довели матч до победы.

Определяться с первым номером будем после Евротура. Планируем, что завтра матч начнет другой вратарь. Возможно, будут и другие изменения.

В атаке сыграли неплохо. Что касается обороны — нападающие и защитники должны играть в своей зоне вместе, должны играть правильно. Будем смотреть ошибки и поправлять это», - приводит слова специалиста официальный сайт ФХР.

Напомним, в первом матче Чешских хоккейных игр сборная России обыграла Швецию со счетом 6:4.