Игорь Ожиганов: Глаза боятся, а руки делают

«Что касается заброшенной шайбы, то там Тема Швец-Роговой хорошо поднялся на вершину, подключил меня, и там уже просто: глаза боятся, а руки делают.

Мне разрешают подключаться к атакам и большинство доверяют. Дают сыграть на сильных сторонах, скажем так.

Нельзя идеально сыграть, когда у тебя был такой долгий перерыв между играми. И нагрузка была, и много разных факторов: тренировались на одной площадке, а сейчас другая. Хорошо, что выиграли, победа есть победа, а нехороший момент – то, что пропустили много.

Приезд игроков из-за океана нас сильно мотивирует. Не хочется провести месяц за закрытыми дверьми на сборах и в последний момент не попасть на чемпионат мира», - цитирует хоккеиста официальный сайт ФХР.

Напомним, россияне обыграли шведскую национальную команду со счетом 6:4. На счету Ожиганова заброшенная шайба: в первом периоде игрок сравнял счет.