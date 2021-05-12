ФХР назвала игроков из НХЛ, которые сыграют за сборную России на чемпионате мира

Федерация хоккея России назвала игроков из НХЛ, которые сыграют за национальную команду на чемпионате мира в Риге.

Защитники: Артем Зуб, Иван Проворов, Никита Задоров, Владислав Гавриков, Никита Нестеров.

Нападающие: Михаил Григоренко, Александр Барабанов.

Также пресс-служба ФХР уточнила, что ждет от «Оттавы» информацию о состоянии здоровья Никиты Зайцева, и рассказала, что нападающий Павел Бучневич не выступит на мировом первенстве из-за отсутствия контракта на следующий сезон, а защитник Николай Кныжов не поможет национальной команде из-за травмы.

Также было объявлено, что Динар Хафизулин покинет расположение сборной из-за повреждения, полученного в матче против Швеции.