«Оттава» победила «Торонто» в овертайме, на счету Зайцева гол и передача

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» – «Торонто Мэйпл Лифс» завершился победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

В составе победившей команды шайбы забросили Никита Зайцев (19-я минута), Коннор Браун (30), Паркер Келли (33) и Джош Норрис (61). Отметим, что россиянин также отличился результативной передачей. Нападающий Артем Анисимов провел на льду 13 минут 27 секунд и оформил голевой пас. Защитник Артем Зуб и Евгений Дадонов очков не набрали, отыграв 21 минуту 35 секунд и 12 минут 39 секунд соответственно.

Соперник ответил голами Джейка Маззина (27), Джона Тавареса (37) и Остона Мэттьюса (58). Форвард Илья Михеев сыграл 12 минут 25 секунд, однако он не записал на свой счет результативные очки.

«Оттава» набрала 51 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Северного дивизиона. Команда не смогла выйти в плей-офф. На счету «Торонто» 77 очков и первая строчка.

«Сенаторз» завершили регулярный чемпионат, а «Мэйпл Лифс» предстоит провести еще один матч – 15 мая коллектив сыграет в гостях против «Виннипега».