Передача Куликова помогла «Эдмонтону» в гостях обыграть «Монреаль»

Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» одержали гостевую победу над «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У победителей голы забили Алекс Чиассон (9-я минута), Райан Ньюджент-Хопкинс (11), Леон Драйзайтль (31) и Доминик Кагун (61). Российский защитник Дмитрий Куликов записал на свой счет голевой пас, отыграв 18 минут 18 секунд.

В составе соперников шайбы забросили Ник Судзуки, отличившийся дублем на 10-й и 49-й минутах, а также Коул Кофилд (2). Защитник Александр Романов провел на льду 17 минут 33 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+2».

«Эдмонтон» одержал третью победу кряду и набрал 72 очка, расположившись на втором месте в турнирной таблице Северного дивизиона. На счету «Монреаля» пятое поражение кряду и четвертая строчка (59 очков). «Канадиенс» завершили свои выступления в регулярном чемпионате.

15 мая «Ойлерз» проведут домашнюю встречу с «Ванкувером».