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13 мая 06:47
автор: Владислав Корегин

«Сент-Луис» дома разгромил «Миннесоту», Барбашев отличился заброшенной шайбой

В нынешнем сезоне россиянин набрал 11 (5+6) очков в 37 матчах.

«Сент-Луис Блюз» одержал разгромную победу над «Миннесотой Уайлд» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Дэвид Перрон, забросивший одну шайбу на 34-й минуте, а также записавший на свой счет две результативные передачи. По голу забили Иван Барбашев (13), Джейден Шварц (15) и Тори Крюг (30). Форвард Клим Костин отыграл 12 минут 44 секунд, но не отличился голевыми действиями.

Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провел на площадке 19 минут 11 секунд и завершил игру с показателем полезности «-1».

«Сент-Луис» набрал 61 очко и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Западного дивизиона. «Миннесота» с 75 очками идет на третьей строчке.

14 мая команды проведут между собой еще одну игру.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» – «Миннесота Уайлд» – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

1:0 – Барбашев (Перрон, Парэйко), 12:54

2:0 – Шварц (Кайру, Шенн), 14:40

3:0 – Крюг (О'Райлли, Перрон), 29:56

4:0 – Перрон (Крюг, Фолк), 33:10

источник: «Советский спорт»
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