«Сент-Луис» дома разгромил «Миннесоту», Барбашев отличился заброшенной шайбой

«Сент-Луис Блюз» одержал разгромную победу над «Миннесотой Уайлд» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Дэвид Перрон, забросивший одну шайбу на 34-й минуте, а также записавший на свой счет две результативные передачи. По голу забили Иван Барбашев (13), Джейден Шварц (15) и Тори Крюг (30). Форвард Клим Костин отыграл 12 минут 44 секунд, но не отличился голевыми действиями.

Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провел на площадке 19 минут 11 секунд и завершил игру с показателем полезности «-1».

«Сент-Луис» набрал 61 очко и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Западного дивизиона. «Миннесота» с 75 очками идет на третьей строчке.

14 мая команды проведут между собой еще одну игру.