«Сан-Хосе» потерпел разгромное поражение от «Вегаса», Мельничук пропустил шесть шайб при 38 сейвах

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» – «Вегас Голден Найтс» завершился победой гостевой команды со счетом 6:0.

У победителей дублем отличился Дилан Сикура, забивший на 45-й и 53-й минутах. Также результативными бросками отметились Алекс Пьетранджело (4), Киган Колесар (8), Уильям Каррье (24) и Джонатан Маршессо (28).

Голкипер «Шаркс» Алексей Мельничук совершил 38 сейвов из 44 возможных. Остальные российские игроки команды, а именно защитник Николай Кныжов, а также форварды Александр Барабанов и Иван Чехович, закончили матч с показателем полезности «-2»

«Вегас» одержал четвертую победу в последних пяти встречах НХЛ и набрал 82 очка, расположившись на первом месте турнирной таблицы Западного дивизиона. На счету «Сан-Хосе» 49 очков и седьмая строчка.

Отметим, что обе команды сыграли свой последний матч в регулярном чемпионате.