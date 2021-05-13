«Колорадо» забросил шесть шайб в ворота «Лос-Анджелеса», Ничушкин отдал результативный пас

«Колорадо Эвеланш» на своей домашней площадке уверенно переиграл «Лос-Анджелес Кингз» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У победившей команды хет-трик записал на свой счет Джей Ти Комфер, забивший на 20-й, 25-й и 32-й минутах. По голу забили Йоонас Донской (15), Пьер-Эдуар Белльмар (17) и Габриэль Ландеског (31). Российский нападающий Валерий Ничушкин отличился результативной передачей, проведя на льду 15 минут 5 секунд.

«Колорадо» одержал четвертую победу кряду и набрал 80 очков, расположившись на второй строчке в турнирной таблице Западного дивизиона. «Лос-Анджелес» идет на шестой строчке с 49 очками.

14 мая команды проведут между собой еще одну игру.

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