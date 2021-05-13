Никита Задоров: Нынешний сезон в НХЛ – самый успешный в моей карьере

Защитник «Чикаго Блэкхокс» Никита Задоров поделился мнением о своей игре в нынешнем сезоне НХЛ.

Напомним, что 26-летний россиянин принял участие в 55 матчах, забросив одну шайбу и отдав семь ассистов.

– Думаю, что текущий сезон стал самым успешным в моей карьере. Конечно, я не продемонстрировал выдающиеся показатели в плане результативных очков, но, на мой взгляд, я был действительно хорош при игре в обороне. Подобный прогресс произошел по причине того, что я практически в каждом матче играл по 20 минут против ведущих звеньев соперника. Проводить столько времени в среднем на площадке – сложная задача в этой лиге, но я считаю, что в этом году я проделал хорошую работу, – приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.

«Чикаго» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 55 очков. Тем самым, «Блэкхокс» не смогли выйти в плей-офф турнира.