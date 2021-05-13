Кныжов пропустит чемпионат мира-2021 из-за травмы

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов объявил, что из-за повреждения не сможет помочь сборной России на ЧМ-2021 в Латвии.

«Это беспокоило меня последние несколько матчей. Я прошел обследование: у меня спортивная грыжа. В пятницу я перенесу операцию, надеюсь, быстро восстановлюсь и буду готов к старту следующего сезона. Очевидно, что это детская мечта - играть за свою сборную. Надеюсь, у меня будет такая возможность в будущем», - приводит слова хоккеиста RT, ссылаясь на пресс-службу «Сан-Хосе».

Добавим, что в нынешнем сезоне НХЛ Кныжов провел 55 матчей, набрав 10 (2+8) очков.

Напомним, чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Национальная команда России встретится в группе A со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.