ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Молодёжное первенство 14:00 Арсенал-мол. 0 Урал-мол. 0 П1 1.46 Х 4.30 П2 5.50
Болгария - Первая лига 17:30 Царско Село 0 Ботев П 0 П1 1.65 Х 3.60 П2 5.20
Италия - Серия А 18:30 Олимпия Милан 0 Доломити Энерг 0
Италия - Серия А 19:00 Умана Рейер 0 Динамо Сассари 0
Италия - Серия B 19:00 Читтаделла 0 Брешия 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.20
Испания - Примера 20:00 Вальядолид 0 Вильярреал 0 П1 3.90 Х 3.90 П2 1.90
Италия - Серия А 20:00 Виртус Болонья 0 Тревизо 0
Болгария - Первая лига 20:00 Левски 0 Черно море 0 П1 2.90 Х 2.90 П2 2.60
Испания - Примера 21:00 Эйбар 0 Бетис 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Италия - Серия А 21:45 Кротоне 0 Верона 0 П1 4.10 Х 4.10 П2 1.82
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Триест 0
Италия - Серия B 22:00 Венеция 0 Кьево 0 П1 2.50 Х 2.85 П2 3.40
Испания - Примера 23:00 Гранада 0 Реал Мадрид 0 П1 8.10 Х 5.20 П2 1.39
13 мая 11:26
автор: Степан Шереметьев

Бывший игрок «Чикаго» обвиняет тренера в сексуальном насилии

Сообщается, что инцидент произошел в мае 2010 года.

Экс-хоккеист «Чикаго» подал в суд на клуб, утверждая, что в 2010 году он подвергся сексуальному насилию со стороны бывшего помощника главного тренера Брэда Элдрича. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на портал Wbez.

Как отмечает источник, руководство «Блэкхокс» не предприняло никаких мер. Имя игрока не разглашается.

Также сообщается, что инцидент случился в мае 2010 года. Элдрич отправлял текстовые сообщения с непристойным содержанием, а также угрожал причинением физического и материального вреда одному из хоккеистов «Чикаго».

Напомним, ранее специалист уже был осужден за преступление сексуального характера в отношении студента из Мичигана.

источник: ТАСС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Александр Овечкин впервые за 15 лет забросил менее 30 шайб в сезонеРоссийская синхронистка Варвара Субботина стала чемпионкой Европы в произвольной программеЭтап гонки "Формулы-1" в Стамбуле отмененРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоОбнаженная Николаева запечатлелась в джакузи"Обожаю голое тело": ведущая "Матч ТВ" показала откровенное видео
Смолова — в сборную, Николичу – контракт, «Крылья» — это сила. Пять выводов после финала Кубка России
Финал Кубка России, в котором «Локомотив» победил «Крылья Советов» - 3:1, убедил «Плеймейкер» в следующем.
Жизнь налаживается: забили шесть питерских голов, ждем крутого защитника. Выводы по матчу Россия — Швеция
Наша сборная стартовала на «Чешских играх» с победы 6:4, которая вселила оптимизм в преддверии стартующего 21 мая ЧМ-2021 в Риге.
«А о чем его тогда спрашивать? О Сирии, о выборах Трампа?» История одного прерванного интервью Капризова
Это сейчас Кирилл Капризов - любимец болельщиков «Миннесоты», новое русское лицо НХЛ и один из главных ньюсмейкеров заокеанского профессионального спорта. Но были времена, когда он никому в США и Канаде не был интересен. Воспоминаниями с «Плеймейкером» делится бывший пресс-атташе молодежной сборной России Петр Терещенков.
«У нас в хоккее как в итальянском футболе: каждая бабушка — тренер сборной». Большой разговор с агентом, часть 1
Известный хоккейный агент Алексей Дементьев специально для «Плеймейкера» прокомментировал заявку сборной России на заключительный этап Евротура (в первой части интервью) и оценил перспективы команды Валерия Брагина на стартующем 21 мая в Риге ЧМ-2021 (во второй).
«Захарян в расширенном списке? Ничего себе…» Мостовой — о заявке сборной России на Евро-2020
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал «Плеймейкеру» мнение о расширенной заявке на чемпионат Европы, которую огласил 11 мая Станислав Черчесов.
Без Гилерме, Ерохина и Миранчука-младшего, со Смоловым в резерве и Мухиным в основе. К выбору Черчесова на Евро-2020 много вопросов
Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список игроков для подготовки к Евро-2020. В нем хватает неожиданностей.
Россия золотая. Глава 5. Как Знарок взял реванш за Сочи, «резал горло» шведам, а наши выиграли ЧМ-2014
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ пятый – о золоте-2014 в Минске.
Такой Влахович нескоро пустит Кокорина в состав «Фиорентины». Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Все участники Кубка Стэнли определены: Овечкин начнет с «мишек», «Тампа» готовит ударное звено темнокожих
Последнюю путевку в плей-офф НХЛ забрал «Монреаль», теперь осталось определить все пары стартующего 15 мая Кубка Стэнли-2021, среди участников которого хватает россиян.
Криштиану на распутье: ждать Зидана, идти к Неймару или Месси, возвращаться в «МЮ»
Провал «Ювентуса» в игре с «Миланом» (0:3) породил новую волну разговоров о дальнейшей судьбе лидера туринцев Криштиану Роналду.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Этап мирового тура по кёрлингу среди мужских команд «WTC Murom Classic». 27-30.04.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика