Бывший игрок «Чикаго» обвиняет тренера в сексуальном насилии

Экс-хоккеист «Чикаго» подал в суд на клуб, утверждая, что в 2010 году он подвергся сексуальному насилию со стороны бывшего помощника главного тренера Брэда Элдрича. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на портал Wbez.

Как отмечает источник, руководство «Блэкхокс» не предприняло никаких мер. Имя игрока не разглашается.

Также сообщается, что инцидент случился в мае 2010 года. Элдрич отправлял текстовые сообщения с непристойным содержанием, а также угрожал причинением физического и материального вреда одному из хоккеистов «Чикаго».

Напомним, ранее специалист уже был осужден за преступление сексуального характера в отношении студента из Мичигана.