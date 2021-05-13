Чинахов получил штраф за нарушение аникоронавирусных правил

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов был оштрафован управлением Роспотребнадзора по Омской области за невыполнение противоэпидемиологических мероприятий в период пандемии коронавируса на 7,5 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, ссылающегося на «Омск-иформ», Чинахов по прилету в Россию из Финляндии не заполнил нужную анкету и не отправил в течение трех дней на портал «Госуслуги» результаты теста на COVID-19.

Напомним, что прошлый сезон хоккеист провел в омском «Авангарде», с которым стал обладателем Кубка Гагарина. В плей-офф Чинахов за 21 игру набрал 7 (5+2) очков, в регулярном чемпионате КХЛ на счету нападающего было 17 (10+7) очков в 32 матчах.