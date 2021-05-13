Замула рассказал про курьезный случай перед дебютом в НХЛ

Защитник «Филадельфии» Егор Замула рассказал, что до начала первого матча в НХЛ узнал, что в лиге без специального разрешения нельзя в игровую клюшку добавлять увеличивающую вставку, иначе при обращении соперника команда будет оштрафована на две минуты.

«За час до игры менеджер, отвечающий за экипировку, потребовал у меня убрать вставку на клюшку. Я высокий парень, играю большой клюшкой, она доходит мне до носа. Но оказалось, что для этого нужно специальное разрешение из НХЛ. Я обратился к Клоду Жиру, а он отнесся с пониманием. Сказал, пусть молодой не психует, выходит с привычной клюшкой, а если будет запрос и удалят, то отсидим штраф, ничего страшного. Это очень мне помогло в первой встрече», - приводит слова Чинахова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что российский защитник провел за «Филадельфию» всего две игры в регулярном чемпионате НХЛ, а сам клуб не вышел в плей-офф Кубка Стэнли, заняв шестое место в Восточном дивизионе (58 очков).