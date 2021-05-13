Эдин Терзич: У Холанда еще есть время, чтобы восстановиться

«Мы хотим выиграть кубок. «Боруссия» четырежды становилась его обладателем, и мы хотим взять его в пятый раз.

Холанд тренировался с командой впервые за почти две недели и выглядел хорошо. У него еще есть время, чтобы восстановиться. Окончательное решение по его участию в матче мы примем ближе к делу», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, финальный матч Кубка Германии между «Боруссией» (Дортмунд) и «Лепцигом» состоится сегодня в Берлине.

Начало встречи в 21:45 по московскому времени.