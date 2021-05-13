Защитник «Торпедо» Уайдман включен в состав сборной США на чемпионат мира

Защитник нижегородского «Торпедо» Крис Уайдман вошел в состав сборной США на чемпионат мира-2021 в Латвии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.
Отметим, что Уайдман в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ провел 59 матчей, набрав 41 (9+ 32) очко. В четырех играх плей-офф на счету хоккеиста шайба и результативная передача.
Главным тренером американцев ранее был назначен бывший наставник «Нью-Йорк Айлендерс» Джек Капуано.
Состав США:
Вратари: Джейк Оттингер (»Даллас»), Кэл Петерсен (»Лос-Анджелес»), Энтони Столарц (»Анахайм»);
Защитники: Уайдман, Адам Кленденинг (»Коламбус»), Мэтт Хеликсон (»Нотр-Дам», NCAA), Зак Джонс (»Нью-Йорк Рейнджерс»), Коннор Маккей (»Стоктон», АХЛ), Мэтт Рой (»Лос-Анджелес»), Райан Ши (»Техас», АХЛ), Мэтт Теннисон (»Нью-Джерси»), Кристиан Воланин (»Лос-Анджелес»);
Нападающие: Джастин Абделькадер (»Цуг», Швейцария), Мэттью Бенье (»Мичиган», NCAA), Колин Блэкуэлл (»Нью-Йорк Рейнджерс»), Брайан Бойл (без клуба), Александер Хмелевски (»Сан-Хосе»), Райан Донато (»Сан-Хосе»), Джэк Друри (Векше, Швеция), Коннор Гарланд (»Аризона»), Кевин Лабанк (»Сан-Хосе»), Тревор Мур (»Лос-Анджелес»), Джейсон Робертсон (»Даллас»), Эрик Робинсон (»Коламбус»), Кевин Руни (»Нью-Йорк Рейнджерс»), Тэйдж Томпсон (»Баффало»).
Напомним, что ЧМ-2021 состоится в Риге с 21 мая по 6 июня. Национальная команда США сыграет в одной группе со сборными Финляндии, Канады, Казахстана, Латвии, Норвегии, Германии и Италии.