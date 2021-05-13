Камалов перешел в «Сочи», Константинов - в «Амур»

Как сообщает официальный сайт «леопардов», нападающий Дмитрий Константинов перешел в «Амур». В обратном направлении проследовал экс-игрок хабаровчан Никита Камалов.

В минувшем сезоне Камалов провел 52 матча, в которых набрал 11 (3+8) очков.

В активе Константинова две игры в КХЛ, в которых хоккеист не отметился результативными действиями.

Также дальневосточный клуб получил права на форварда Георгия Меркулова.

Напомним, в прошлом сезоне обе команды завершили выступления по итогам регулярного чемпионата КХЛ, не пробившись в плей-офф Кубка Гагарина.