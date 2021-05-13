Боб Хартли: Чинахов – это русский Джо Сакик

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли в интервью для канадского телеканала Sportsnet оценил талант бывшего форварда своей команды Егора Чинахова, который продолжит карьеру в НХЛ.

«Когда я впервые увидел бросок Чинахова на тренировке, то подумал: «Боже мой, я видел русского Джо Сакика!» – рассказал Хартли. – У этого мальчишки кистевой бросок как у Сакика.

Я не говорю, что Егор не готов к НХЛ, но я бы мог подготовить его лучше и сделать более надежным. Он – невероятный хоккеист и не по годам зрелый».

В минувшем сезоне Чинахов помог «Авангарду» впервые в истории выиграть Кубок Гагарина, в сумме набрав 24 очка (15+9) в 53 матчах.

«Коламбус» выбрал Егора на драфте 2020 года под общим 21-м номером.