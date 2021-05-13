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13 мая 18:55
автор: Виктор Шарафудинов

Бой Джошуа – Фьюри состоится 14 августа в Саудовской Аравии на специально построенной арене

Два британских боксера определят обладателя звания абсолютного чемпиона мира.

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри проведут свой бой 14 августа в Саудовской Аравии на арене, которая будет построена специально для поединка двух британских тяжеловесов.

Об этом в интервью для телеканала Sky Sports сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

«Они хотят построить новый стадион, – рассказал Хирн. – Дело в том, что в августе в Саудовской Аравии даже в 23:00 около 23 градусов, а потому нужна крытая арена. Они хотят создать нечто особенное. Прошлый раз для боя Джошуа против Энди Руиса они всего за семь недель построили стадион на 18 000 зрителей. Здесь будет такой же подход».

31-летний Джошуа – чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В его активе 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге.

32-летнему Фьюри принадлежит чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC). Он не потерпел ни одного поражения, одержав 30 побед при одном ничейном результате.

источник: Sky Sports
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