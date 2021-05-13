Гинек Зогорна присоединится к брату в «Пардубице»

По информации Idnes.cz, брат Гинека – Томаш, выступающий за чешский «Пардубице», согласен продлить соглашение с клубом только при условии, что в составе команды окажется экс-хабаровчанин.

Напомним, минувший сезон оба брата начинали в «Амуре».

В регулярном чемпионате КХЛ 2020/2021 Гинек Зогорна провел 47 матчей, в которых набрал 26 (11+15) очков. Томаш – за 38 встреч добыл 22 (6+16) очка.

Добавим, что по итогам «регулярки» хабаровский клуб не пробился в розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина.