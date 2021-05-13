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13 мая 19:17
автор: Виктор Шарафудинов

Клубы НХЛ проявляют интерес к нападающему ЦСКА Окулову

В минувшем сезоне форвард набрал 49 очков (18+31) в 55 матчах регулярного чемпионата, а также забросил шесть шайб и сделал 14 результативных передач в 23 играх Кубка Гагарина.

Эксперт канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал об интересе со стороны нескольких клубов НХЛ к 26-летнему нападающему ЦСКА Константину Окулову.

«Имя Константина Окулова всплывает каждый год в разговорах о возможных переходах, – сообщил Фридман. – В данный момент несколько команд НХЛ вновь заинтересованы в этом нападающем из КХЛ, однако у меня есть сомнения, что им удастся оформить сделку».

Добавим, что Окулов играет за ЦСКА с 2017 года, а ранее выступал за «Сибирь».

источник: Sportsnet.ca
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