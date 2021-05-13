Сборная России уступила Финляндии на чешском этапе Евротура

Сборная России проиграла команде Финляндии (1:4) в рамках второго тура группового этапа Евротура.

Счет в первом периоде открыли финны, реализовав на 5-й минуте большинство усилиями Акселя Ринделля.

Россияне смогли сравнять счет лишь в третьем периоде благодаря шайбе Максима Шалунова, но впоследствии пропустили два гола в течение одной минуты: забили Ере Карьялайнен и Теему Турунен.

Окончательный счет установил все тот же Карьялайнен, поразивший пустые ворота россиян.

Таким образом, после двух матчей у сборных России и Финляндии по одной победе на чешском этапе Евротура. 15 мая финны сыграют против сборной Швеции, а россияне в тот же день встретятся с командой Чехии.