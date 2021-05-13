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Италия - Серия А 4-я четверть Умана Рейер 81 Динамо Сассари 79
Италия - Серия B 2-й тайм, 58' Читтаделла 1 Брешия 0 П1 1.40 Х 4.50 П2 9.00
Болгария - Первая лига 1-й тайм Левски 0 Черно море 0 П1 3.50 Х 2.24 П2 2.75
Италия - Серия А 2-я четверть Виртус Болонья 36 Тревизо 32
Испания - Примера 1-й тайм, 44' Вальядолид 0 Вильярреал 0 П1 5.50 Х 2.95 П2 1.90
Испания - Примера 21:00 Эйбар 0 Бетис 0 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.60
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Триест 0
Италия - Серия А 21:45 Кротоне 0 Верона 0 П1 4.40 Х 4.30 П2 1.74
Италия - Серия B 22:00 Венеция 0 Кьево 0 П1 2.42 Х 3.10 П2 3.20
Испания - Примера 23:00 Гранада 0 Реал Мадрид 0 П1 8.00 Х 5.70 П2 1.36
13 мая 19:30
автор: Александр Шульгин

Опубликовано расписание первого раунда плей-офф Кубка Стэнли

В Западном дивизионе за первое место продолжают сражаться «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш».

Пресс-служба НХЛ назвала даты проведения матчей первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Восточный дивизион:

«Питтсбург Пингвинз» (1) - «Нью-Йорк Айлендерс» (4)

16 мая, вс, 19:00 мск: «Питтсбург» - «Айлендерс»

18 мая, ср, 2:30 мск: «Питтсбург» - «Айлендерс»

20 мая, пт, 2:00 мск: «Айлендерс» - «Питтсбург»

22 мая, сб, 22:00 мск: «Айлендерс» - «Питтсбург»

* 24 мая, пн: «Питтсбург» - «Айлендерс»

* 26 мая, ср: «Айлендерс» - «Питтсбург»

* 28 мая, пт: «Питтсбург» - «Айлендерс»

«Вашингтон Кэпиталз» (2) - «Бостон Брюинз» (3)

15 мая, вс, 2:15 мск: «Бостон» - «Вашингтон»

17 мая, вт, 2:30 мск: «Бостон» - «Вашингтон»

19 мая, чт, 1:30 мск: «Вашингтон» - «Бостон»

21 мая, сб, 1:30 мск: «Вашингтон» - «Бостон»

* 23 мая, вс: «Бостон» - «Вашингтон»

* 25 мая, вт: «Вашингтон» - «Бостон»

* 27 мая, чт: «Бостон» - «Вашингтон»

Центральный дивизион

«Каролина Харрикейнз» (1) - «Нэшвилл Предаторз» (4)

17 мая, вт, 3:00 мск: «Каролина» - «Нэшвилл»

19 мая, чт, 3:00 мск: «Каролина» - «Нэшвилл»

21 мая, сб, 2:00 мск: «Нэшвилл» - «Каролина»

23 мая, вс: «Нэшвилл» - «Каролина»

* 25 мая, вт: «Каролина» - «Нэшвилл»

* 27 мая, чт: «Нэшвилл» - «Каролина»

* 29 мая, сб: «Каролина» - «Нэшвилл»

«Флорида Пэнтерз» (2) - «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3)

16 мая, пн, 2:30 мск: «Флорида» - «Тампа-Бэй»

18 мая, ср, 3:00 мск: «Флорида» - «Тампа-Бэй»

20 мая, пт, 1:30 мск: «Тампа-Бэй» - «Флорида»

22 мая, сб, 19:30 мск: «Тампа-Бэй» - «Флорида»

* 24 мая, пн: «Флорида» - «Тампа-Бэй»

* 26 мая, ср: «Тампа-Бэй» - «Флорида»

* 28 мая, пт: «Флорида» - «Тампа-Бэй»

Западный дивизион:

«Колорадо Эвеланш»/»Вегас Голден Найтс» - «Сент-Луис Блюз» (4)

17 мая, вт, 5:00 мск: «Колорадо»/»Вегас» - «Сент-Луис»

19 мая, чт, 5:30 мск: «Колорадо»/»Вегас» - «Сент-Луис»

21 мая, сб, 4:30 мск: «Сент-Луис» - «Колорадо»/»Вегас»

23 мая, вс: «Сент-Луис» - «Колорадо»/»Вегас»

* 25 мая, вт: «Колорадо»/»Вегас» - «Сент-Луис»

* 27 мая, чт: «Сент-Луис» - «Колорадо»/»Вегас»

* 29 мая, сб: «Колорадо»/»Вегас» - «Сент-Луис»

«Колорадо Эвеланш»/»Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд» (3)

16 мая, вс, 22:00 мск: «Колорадо»/»Вегас» - «Миннесота»

18 мая, ср, 5:00 мск: «Колорадо»/»Вегас» - «Миннесота»

20 мая, пт, 4:30 мск: «Миннесота» - «Колорадо»/»Вегас»

22 мая, вс, 3:00 мск: «Миннесота» - «Колорадо»/»Вегас»

* 24 мая, пн: «Колорадо»/»Вегас» - «Миннесота»

* 26 мая, ср: «Миннесота» - «Колорадо»/»Вегас»

* 28 мая, пт: «Колорадо»/»Вегас» - «Миннесота»

Северный дивизион:

«Торонто Мэйпл Лифс» (1) - «Монреаль Канадиенс» (4)

20 мая, пт, 2:30 мск: «Торонто» - «Монреаль»

22 мая, вс, 2:00 мск: «Торонто» - «Монреаль»

24 мая, пн: «Монреаль» - «Торонто»

25 мая, вт: «Монреаль» - «Торонто»

* 27 мая, чт: «Торонто» - «Монреаль»

* 29 мая, сб: «Монреаль» - «Торонто»

* 31 мая, пн: «Торонто» - «Монреаль»

«Эдмонтон Ойлерз» (2) - «Виннипег Джетс» (3)

19 мая, чт, 4:00 мск: «Эдмонтон» - «Виннипег»

21 мая, сб, 4:00 мск: «Эдмонтон» - «Виннипег»

23 мая, вс: «Виннипег» - «Эдмонтон»

24 мая, пн: «Виннипег» - «Эдмонтон»

* 26 мая, ср: «Эдмонтон» - «Виннипег»

* 28 мая, пт: «Виннипег» - «Эдмонтон»

* 30 мая, вс: «Эдмонтон» - «Виннипег»

источник: NHL (НХЛ)
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