Опубликовано расписание первого раунда плей-офф Кубка Стэнли

20 мая, пт, 2:00 мск: «Айлендерс» - «Питтсбург»
22 мая, сб, 22:00 мск: «Айлендерс» - «Питтсбург»
* 24 мая, пн: «Питтсбург» - «Айлендерс»
* 26 мая, ср: «Айлендерс» - «Питтсбург»
* 28 мая, пт: «Питтсбург» - «Айлендерс»
«Вашингтон Кэпиталз» (2) - «Бостон Брюинз» (3)
15 мая, вс, 2:15 мск: «Бостон» - «Вашингтон»
17 мая, вт, 2:30 мск: «Бостон» - «Вашингтон»
19 мая, чт, 1:30 мск: «Вашингтон» - «Бостон»
21 мая, сб, 1:30 мск: «Вашингтон» - «Бостон»
* 23 мая, вс: «Бостон» - «Вашингтон»
* 25 мая, вт: «Вашингтон» - «Бостон»
* 27 мая, чт: «Бостон» - «Вашингтон»
Центральный дивизион
«Каролина Харрикейнз» (1) - «Нэшвилл Предаторз» (4)
17 мая, вт, 3:00 мск: «Каролина» - «Нэшвилл»
19 мая, чт, 3:00 мск: «Каролина» - «Нэшвилл»
21 мая, сб, 2:00 мск: «Нэшвилл» - «Каролина»
23 мая, вс: «Нэшвилл» - «Каролина»
* 25 мая, вт: «Каролина» - «Нэшвилл»
* 27 мая, чт: «Нэшвилл» - «Каролина»
* 29 мая, сб: «Каролина» - «Нэшвилл»
«Флорида Пэнтерз» (2) - «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3)
16 мая, пн, 2:30 мск: «Флорида» - «Тампа-Бэй»
18 мая, ср, 3:00 мск: «Флорида» - «Тампа-Бэй»
20 мая, пт, 1:30 мск: «Тампа-Бэй» - «Флорида»
22 мая, сб, 19:30 мск: «Тампа-Бэй» - «Флорида»
* 24 мая, пн: «Флорида» - «Тампа-Бэй»
* 26 мая, ср: «Тампа-Бэй» - «Флорида»
* 28 мая, пт: «Флорида» - «Тампа-Бэй»
Западный дивизион:
«Колорадо Эвеланш»/»Вегас Голден Найтс» - «Сент-Луис Блюз» (4)
17 мая, вт, 5:00 мск: «Колорадо»/»Вегас» - «Сент-Луис»
19 мая, чт, 5:30 мск: «Колорадо»/»Вегас» - «Сент-Луис»
21 мая, сб, 4:30 мск: «Сент-Луис» - «Колорадо»/»Вегас»
23 мая, вс: «Сент-Луис» - «Колорадо»/»Вегас»
* 25 мая, вт: «Колорадо»/»Вегас» - «Сент-Луис»
* 27 мая, чт: «Сент-Луис» - «Колорадо»/»Вегас»
* 29 мая, сб: «Колорадо»/»Вегас» - «Сент-Луис»
«Колорадо Эвеланш»/»Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд» (3)
16 мая, вс, 22:00 мск: «Колорадо»/»Вегас» - «Миннесота»
18 мая, ср, 5:00 мск: «Колорадо»/»Вегас» - «Миннесота»
20 мая, пт, 4:30 мск: «Миннесота» - «Колорадо»/»Вегас»
22 мая, вс, 3:00 мск: «Миннесота» - «Колорадо»/»Вегас»
* 24 мая, пн: «Колорадо»/»Вегас» - «Миннесота»
* 26 мая, ср: «Миннесота» - «Колорадо»/»Вегас»
* 28 мая, пт: «Колорадо»/»Вегас» - «Миннесота»
Северный дивизион:
«Торонто Мэйпл Лифс» (1) - «Монреаль Канадиенс» (4)
20 мая, пт, 2:30 мск: «Торонто» - «Монреаль»
22 мая, вс, 2:00 мск: «Торонто» - «Монреаль»
24 мая, пн: «Монреаль» - «Торонто»
25 мая, вт: «Монреаль» - «Торонто»
* 27 мая, чт: «Торонто» - «Монреаль»
* 29 мая, сб: «Монреаль» - «Торонто»
* 31 мая, пн: «Торонто» - «Монреаль»
«Эдмонтон Ойлерз» (2) - «Виннипег Джетс» (3)
19 мая, чт, 4:00 мск: «Эдмонтон» - «Виннипег»
21 мая, сб, 4:00 мск: «Эдмонтон» - «Виннипег»
23 мая, вс: «Виннипег» - «Эдмонтон»
24 мая, пн: «Виннипег» - «Эдмонтон»
* 26 мая, ср: «Эдмонтон» - «Виннипег»
* 28 мая, пт: «Виннипег» - «Эдмонтон»
* 30 мая, вс: «Эдмонтон» - «Виннипег»