Брагин – о матче сборной России с командой Финляндии: Необязательные голы привели к поражению

Главный тренер сборной России Валерий Брагин дал комментарий после поражения от команды Финляндии (1:4) в матче группового этапа Евротура.

«Первый период неважно сыграли, второй период намного лучше, с преимуществом, с хорошими моментами, но не смогли забить. В третьем периоде сравняли счет, но необязательные голы привели к поражению. Пробовали поиграть «шесть на пять», но не вытащили матч. Все проанализируем и после показательной игры с чехами, которая, скорее всего, будет за первое место, определимся с игроками на чемпионат мира. Что делать с вратарями, которые играют слабо? По плану следующий матч сыграет Иван Федотов, после чего будем смотреть, кто начнет чемпионат мира», – приводит слова Брагина «Чемпионат».

Напомним, второй тур завершится матчем между сборными Чехии и Швеции. Игра пройдет 13 мая и начнется в 21:00 по московскому времени.

В данный момент у трех команд в активе по одной победе, и только шведы не имеют набранных очков.