Капитан сборной России – о причинах поражения от Финляндии: Мы не привыкли играть две игры подряд

Капитан сборной России Егор Яковлев назвал возможные причины поражения от Финляндии (1:4) во втором туре чешского этапа Евротура.

«Наверное, мы не совсем привыкли играть две игры подряд, кроме того, качество льда здесь не очень хорошее, очень жарко. Но и финны, безусловно, в таких же условиях. Мы пропустили ненужные голы, и это не очень хорошо», - приводит слова Яковлева ТАСС.

Напомним, второй тур завершится матчем между сборными Чехии и Швеции. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

На данный момент у трех команд в активе по одной победе, и только шведы не имеют набранных очков.