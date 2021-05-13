Яруллин обратился к болельщикам «Ак Барса» после перехода в «Трактор»

Альберт Яруллин обратился к болельщикам «Ак Барса» после перехода в челябинский «Трактор».

«Никогда бы не подумал, что мне придется писать эти слова вам, всем моим дорогим людям, – написал 28-летний Яруллин в инстаграме. – К сожалению, обстоятельства сложились так, что я покидаю родной «Ак Барс». Я благодарен Всевышнему, что мне посчастливилось быть частью этой легендарной команды, которая воспитала меня, с которой нас связывает очень много. Для меня было честью выступал за «Ак Барс», носить герб моей Республики на груди и защищать цвета любимой команды.

Это решение было очень, очень тяжелым. Я покидаю клуб с большим уважением и благодарностью абсолютно ко всем членам системы «Ак Барс», к персоналу, руководителям, тренерам, игрокам и конечно же, к болельщикам. Вы большая поддержка и вдохновение для нас, хоккеистов. Спасибо вам за каждую игру, за каждый плакат и доброе слово. Я все это видел и очень ценю. Я не прощаюсь, а говорю до новых встреч. Буду очень скучать по каждому. Всем мира и добра».

Уроженец Казани Яруллин играл за «Ак Барс» с 2011 по 2014 годы, а также с 2015-го до завершения сезона-2020/21.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ хоккеист провел 42 матча, набрав 14 очков (2+14), а затем в 13 играх плей-офф забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач.