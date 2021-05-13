Борис Михайлов: В сборной России очень сложное психологическое настроение

«Меня совсем не настораживает игра сборной России. У команды идет планомерная подготовка к чемпионату мира. В команде очень сложное психологическое настроение: хоккеисты понимают, что приедут игроки из НХЛ, и кто-то останется за бортом.

На результат повлияли ошибки. Поражение — это пища для размышлений для тренерского штаба. Можно оценить, кто из игроков в критический момент способен показать себя и вытащить игру. На чемпионате мира будет всякое, поэтому обязательно надо знать, кто способен решить игру в сложный момент», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, в первом матче турнира команда Валерия Брагина обыграла шведов (5:4). 15 мая ей предстоит встретиться с коллективом из Чехии.