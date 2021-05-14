Ассисты Барбашева и Костина помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на домашнем льду нанес поражение «Миннесоте Уайлд» со счетом 7:3.

В первой двадцатиминутке гости забили три безответные шайбы: в составе «Уйалд» отличились Нико Штурм (4-я минута), Райан Сутер (5-я) и Маркус Фолиньо (17-я). В дальнейшем голы забивали лишь хоккеисты «Сент-Луиса». По дублю оформили Брэйден Шенн (29-я и 34-я минуты), Дэвид Перрон (32-я, 46-я) и Джордан Кайру (47-я, 57-я), еще одну шайбу забросил Зак Сэнфорд (26-я). Российские нападающие «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Клим Костин отметились голевыми передачами.

Добавим, что «Миннесота» завершила регулярный сезон на третьем месте в Западном дивизионе, набрав в 56 играх 75 очков, «Сент-Луис» расположился на четвертой строчке (63 очка).