«Калгари» одержал крупную победу над «Ванкувером», в активе Нестерова передача

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Флэймз» обыграли «Кэнакс» со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

Уже в начале второй минуты встречи счет открыл форвард «Ванкувера» Мэттью Хаймор, но далее «Калгари» довольно быстро вышел вперед благодаря голам Расмуса Андерссона и Эндрю Манджапане – на четвертой и шестой минутах соответственно. Окончательный счет установил Элиас Линдхольм, который в третьем периоде оформил дубль, отличившись на 56-й и 57-й минутах. Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров отметился голевой передачей.

В активе «Калгари» после 54 матчей стало 54 очка и пятое место в Северном дивизионе, «Ванкувер» располагается на седьмое строчке (45 очков), утратив шансы на место в плей-офф. Заключительные матчи в регулярном чемпионате команды вновь проведут между собой 17 и 19 мая.