«Колорадо» победил «Лос-Анджелес», став победителем регулярного сезона НХЛ

В заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес» со счетом 5:1 (0:1, 5:0, 0:0).

В составе победителей отличились Тайсон Йост (дважды), Пьер Белльмар, Йонас Донской и Андре Бураковски. «Лос Анджелес» ответил шайбой Шона Уокера.

«Колорадо» сместило с первой строчки Западной конференции «Вегас», у которого также 82 очка, но меньшее количество побед в основное время. «Кингз» с 49 очками завершили сезон на шестом месте.

Напомним, в истории «Колорадо» это уже третий Президентский кубок. Предыдущий раз клуб достиг подобного успеха в сезоне-2000/01, после чего стал еще и обладателем Кубка Стэнли.