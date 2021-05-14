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14 мая 07:18
автор: Евгений Лиманский

«Колорадо» победил «Лос-Анджелес», став победителем регулярного сезона НХЛ

«Эвеланш» набрал 82 очка и стал чемпионом Западного дивизиона, а также обладателем Президентского кубка.

В заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес» со счетом 5:1 (0:1, 5:0, 0:0).

В составе победителей отличились Тайсон Йост (дважды), Пьер Белльмар, Йонас Донской и Андре Бураковски. «Лос Анджелес» ответил шайбой Шона Уокера.

«Колорадо» сместило с первой строчки Западной конференции «Вегас», у которого также 82 очка, но меньшее количество побед в основное время. «Кингз» с 49 очками завершили сезон на шестом месте.

Напомним, в истории «Колорадо» это уже третий Президентский кубок. Предыдущий раз клуб достиг подобного успеха в сезоне-2000/01, после чего стал еще и обладателем Кубка Стэнли.

источник: «Советский спорт»
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