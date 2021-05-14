Форвард «Миннесоты» Эрикссон Эк: Знаем, как играть с «Вегасом», чтобы добиться победы

Шведский нападающий «Миннесоты» Юэль Эрикссон Эк поделился ожиданиями от стартовой серии в рамках розыгрыша Кубка Стэнли против «Вегаса».

«Мы несколько раз побеждали их в текущем сезоне, поэтому знаем, как играть с ними, чтобы добиться победы. Секрет прост: надо оставаться единой командой и действовать умно, но и в то же время агрессивно», – цитирует Эрикссона Эка официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вегас» по итогам регулярного чемпионата занял в Западном дивизионе второе место, набрав 82 очка. «Миннесота» расположилась на третьей строке, имея в активе 75 очков.

Первый матч серии «Уайлд» – «Голден Найтс» стартует 16 мая в 22.00 (мск). Следующие игры пройдут 18, 20 и 22 мая. Резервные даты: 24, 26 и 28 мая.